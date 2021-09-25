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الدوري الألماني.. ليفركوزن يصعد للوصافة ولايبزيج يسحق هيرتا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:01 م
ليفركوزن
ليفركوزن
وكالات
اقتنص باير ليفركوزن وصافة الدوري الألماني، بفوزه على ضيفه ماينز 1 /صفر اليوم السبت، في المرحلة السادسة من البوندسليجا.

وتلقى فولفسبورج هزيمته الأولى هذا الموسم وسقط أمام مضيفه هوفنهايم 3/1.

ولقن لايبزيج ضيفه هيرتا برلين درسا قاسيا وفاز عليه 6 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز يونيون برلين على أرمينيا بيلفيلد 1 /صفر، وتعادل آينتراخت فرانكفورت مع كولن 1/ 1.

ويدين ليفركوزن بالفضل في هذا الفوز لفلوريان فيرتز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 62.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم فولفسبورج بهدف عن طريق ريدل باكو في الدقيقة 25 لكن هوفنهايم رد بثلاثة أهداف بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وأدرك أندري كراماريتش التعادل لهوفنهايم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف كريستوف باومجارتنر وبافل كيدرابك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و81.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 8 نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد فولفسبورج عند 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ليفركوزن الوصيف وبفارق 3 نقاط خلف بايرن المتصدر.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، تقدم لايبزيج على هيرتا برلين بثلاثية في الشوط الاول ثم أحرز مثلها في الشوط الثاني.

وافتتح كريستوفر نكونكو التسجيل للايبزيج في الدقيقة 15 ثم أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 23 ثم سجل نوردي موكيلي الهدف الثالث في الدقيقة 45.


وفي الشوط الثاني أحرز إيميل فورسبرج الهدف الرابع في الدقيقة 60 ثم سجل نكونكو الهدف الثاني له والخامس للايبزيج في الدقيقة 70، قبل أن يختتم أمادو هايدار التسجيل في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد لايبزيج إلى 7 نقاط في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن هيرتا صاحب المركز الحادي عشر.

الكلمات المفتاحية

ليفركوزن لايبزيج الدوري الالماني

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