أول تعليق من شقيق مالديني بعد تسجيله هدفه الأول في الكالتشيو

قال دانييل مالديني إنه كان مفعما بالمشاعر بعدما سجل هدفه الأول مع ميلان في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية خلال الفوز 2-1 على سبيزيا اليوم السبت ليسير على خطى والده باولو وجده تشيزاري.





وذكرت تقارير إيطالية أنها أول مرة ينجح فيها ثلاثة أجيال من نفس العائلة في التسجيل بالدوري الإيطالي، وكان هدف باولو مالديني الأخير في 2008، بينما هز تشيزاري الشباك في 1961.





ودخل اللاعب البالغ عمره 19 عاما تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي وافتتح التسجيل في الدقيقة 48 بضربة رأس ليساعد ميلان على الفوز وتصدر الدوري.





وقال مالديني لمنصة (دازن) "كنت مفعما بالمشاعر. اليوم كان لدي مشاعر قوية لكني تحليت بالهدوء. لحسن الحظ حصلنا على النقاط الثلاث رغم واقع تحقيق ذلك بصعوبة". وأضاف "أبلغني المدرب بالأمس أني سألعب، لكني كنت أشعر بالراحة. من الصعب العثور على مساحات في الملعب والتحرك وصناعة الفرص، لكن في الشوط الثاني ظهرت بعض المساحات". ولعب باولو وتشيزاري كمدافعين وحققا نجاحا باهرا مع ميلان.





وانضم تشيزاري إلى ميلان قادما من تريستينا في 1954 وحمل شارة القيادة وتوج بالدوري أربع مرات وبكأس أوروبا في 1963 قبل أن يعود لاحقا كمدرب ويتوج بكأس إيطاليا وبكأس أوروبا أبطال الكؤوس في 1973.





أما باولو، الذي يعد من أبرز المدافعين في تاريخ اللعبة، فقضى مسيرته كلها في ميلان وحمل شارة القيادة خلال فترة ذهبية وتوج بلقب الدوري سبع مرات وبكأس أوروبا/دوري الأبطال خمس مرات ضمن العديد من الألقاب الأخرى.





ويعمل باولو حاليا كمدير تقني في ميلان وكان حاضرا في المدرجات واحتفل بإنجاز ابنه. وقال دانييل مالديني "والدي كثير المطالب لكنه ينصحني ويساعدني".



