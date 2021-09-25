أسعار النفط ترتفع 1.1%.. و"برنت" فوق 77 دولارًا

سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعًا بحوالي 1.1% مع زيادة سحب شركات الطاقة على كميات كبيرة من مخزونات الخام.





ووفقًا لوكالة الأنباء "واس"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتًا، أو 1.1٪ ، لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل.





وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتًا ، أو 0.9٪ ، ليستقر عند 73.98 دولار.





وكانت قد ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات الجمعة، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل 1.1% لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.9% ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولار.





وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ أكتوبر 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.