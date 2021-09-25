Advertisements

أسعار النفط ترتفع 1.1%.. و"برنت" فوق 77 دولارًا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعًا بحوالي 1.1% مع زيادة سحب شركات الطاقة على كميات كبيرة من مخزونات الخام.

ووفقًا لوكالة الأنباء "واس"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتًا، أو 1.1٪ ، لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتًا ، أو 0.9٪ ، ليستقر عند 73.98 دولار.

وكانت قد ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات الجمعة، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل 1.1% لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.9% ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولار.

وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ أكتوبر 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.

الكلمات المفتاحية

مصر النفط الاقتصاد المصري اخبار مصر اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ يوم

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ أقل من ساعة

عاجل - تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي المنتظر حال إقالة موسيماني

منذ أقل من ساعتين

"الحاوي احتياطي".. تعرف على دكة الأهلي والمستبعدين أمام إنبي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يحسم ملف تجديد عقد "ملك الحلول"

منذ ساعة

عاجل.. الغندور يفجر مفاجأة عن خليفة موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي

عقود خام برنت تحافظ على مكاسبها للأسبوع الخامس علي التوالي

أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الثاني علي التوالي

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني علي التوالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

06:01 م

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

03:30 م

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

07:07 م

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements