بوكتينيو يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مونبيليه في الدوري الفرنسي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مونبيليه بعد قليل في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الفرنسي.





وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي الغياب عن تشكيل باريس سان جيرمان للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.





تشكيل باريس سان جيرمان أمام مونبيليه جاء كالتالي :-





حراسة المرمى : نافاس





الدفاع : أشرف حكيمي - ماركينيوس - كيمبيمبي - ديالو





الوسط : إدريس غايا - باراديس - هيريرا





الهجوم : دي ماريا - نيمار - كيليان مبابي.



