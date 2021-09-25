رانيا فريد شوقي تتألق في مهرجان إسكندرية

تحرص الإعلامية بوسي علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام ".





شاركت بوسي جمهورها مقطع فيديو جديد لها، هي تغطي مهرجان إسكندرية، أثناء الفيديو ظهرت النجمة رانيا فريد شوقي وهي تقف على الريد كاربت، فكانت ترتدي فستان أسود اللون، به حزام من المنتصف ، تركت شعرها منسدلاً على كتفها.



يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "ولاد ناس" وهو من بطولة إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، محمد عز، ومن تأليف و إخراج هاني

