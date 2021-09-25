Advertisements

مؤسس مسرح العرائس في مصر.. تعرف على قصة ظهور الأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة" لـ صلاح السقا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:32 م
الليلة الكبيرة
الليلة الكبيرة
ريهام كمال

تحل اليوم ذكري ميلاد المخرج صلاح السقا، الذي يعد رائدًا لفن تحريك العرائس واحد من الذين ساهموا في إنشاء مسارح العرائس في العالم العربي.

ويستعرض لك "الفجر الفني" قصة أوبريت “الليلة الكبيرة”، وذلك بالتزامن مع ذكرى المخرج الكبير صلاح السقا.

ظهرت بوادر الفكرة عندما قرر الشاعر صلاح جاهين، التوجه إلى منزل صديقه المطرب سيد مكاوي، والذي كان يسكن في إحدى الغرف الكائنة في حي السيدة زينب، وكان الحي وقتها يشهد إحياء مولد السيدة زينب في بداية حقبة الخمسينيات.

شجعت هذه الأجواء الخاصة بالاحتفالات والموالد، صلاح جاهين، على تدوين خواطر شعرية مستوحاة من ليلة المولد، وقام سيد مكاوي بتلحينها لتخرج في النهاية من خلال أغنية مدتها 10 دقائق، وذهبا سويًا إلى الإذاعة المصرية وقاما بتسجيل الأغنية الذي تحولت فيما بعد إلى أوبريت مدته 40 دقيقة كاملة.

سُجل هذا الأوبريت، الذي جمع بين مجموعة من المواهب العملاقة فى بداية الخمسينات، بصوت محمد رشدي، وشفيق جلال، وعصمت عبد العليم، وشافية أحمد وهدى سلطان وبمشاركه كورس من أطفال حى الناصرية بالسيدة زينب.

واستطاع “الليلة الكبيرة” أن يحظى بقبول واسع على مستوى العالم العربي، بفضل الروح الإبداعية والانسجام بين صانعي هذا العمل، والذي كان من تأليف صلاح جاهين، وموسيقى سيد مكاوى، وديكور مصطفى كامل، وتصميم العرائس ناجى شاكر، وإخراج الراحل صلاح السقا، وقد فاز مسرح العرائس بالجائزة الثانية في مهرجان بوخارست الدولي عام 1961.

و المخرج الكبير صلاح السقا، الذي كان يحمل رسالة وإيمانا بضرورة إدخال فن العرائس مصر فدرس على يد الخبير العالمي سيرجي أورازوف، الأب الروحي لفناني العرائس في العالم ثم سافر في بعثة إلى رومانيا ليحصل على دبلوم الإخراج المسرحي تخصص عرائس ثم يعود لينشئ مسرح العرائس القائم الآن بالعتبة.

أما مصمم العرائس العبقرى ناجي شاكر، الذي نحت من وجوه المصريين "دول فلاحين ودول صعايدة دول م القنال ودول رشايدة" فبدت الوجوه تنطق بأحوال أصحابها داخل المولد الكبير وتبقى في وجدان كل من شاهدها.

خرج أوبريت الليلة الكبيرة إلى النور في عام 1959، ليتخطى الأوبريت حدود الزمان والمكان وينقل صورة حية من تفاصيل المواليد الشعبية، بداية من شخصية الأراجوز ومنشد المواويل وبنت البلد وصولًا لتجسيد مشاعر السعادة لدى الأطفال، وذلك من خلال حبكة فنية مبتكرة وفريدة من نوعها.

"أنا وصلاح عملنا الليلة الكبيرة، وأخدت منه وقت طويل في كتابتها، بس خرجت من أبدع ما يكون".. هكذا تحدث سيد مكاوي، في لقاء تليفزيوني عن مرحلة الإعداد لـ"الليلة الكبيرة".

مؤسس مسرح العرائس في مصر.. تعرف على قصة ظهور الأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة" لـ صلاح السقا
مؤسس مسرح العرائس في مصر.. تعرف على قصة ظهور الأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة" لـ صلاح السقا

الكلمات المفتاحية

ناجي شاكر صلاح جاهين صلاح السقا سيد مكاوي الليلة الكبيرة الفجر الفني السيدة زينب أوبريت الليلة الكبيرة

أخبار تهمك

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعبر إنبي بهدف ويضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

منذ ساعة

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ نصف ساعة

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد 60 عاما.. "الليلة الكبيرة" تعود مرة أخرى في شارع المعز

رغم برودة الطقس.. "الليلة الكبيرة" تُشعل شارع المعز

جمهور المعز يستعيد الذكريات مع "الليلة الكبيرة" (فيديو)

"الأراجوز ووصفة العمارة" أشهر مشاهد الليلة الكبير في شارع المعز (فيديو)

غدًا.. "الليلة الكبيرة" يبدأ جولته داخل القاهرة

أوبريت "الليلة الكبيرة" يودع جمهور "هل هلالك 4" بالهناجر (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

09:30 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

06:01 م

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

09:01 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

07:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements