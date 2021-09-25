



تأهل الأهلي لربع نهائي بطولة كأس مصر بعدما تخطى عقبة نظيره إنبي بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية، في دور الستة عشر من البطولة.





الأهلي يعبر إنبي بهدف ويضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

ويَدين الأهلي بهذا الفوز للاعبه صلاح محسن الذي سجله في الدقيقة 74 بعد نزوله بـ4 دقائق، ليضرب المارد الأحمر موعدًا ناريًا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر.





الشوط الأول





قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بإجراء 4 تغييرات في تشكيل فريقه بالنظر لآخر مباراة خاضها أمام طلائع الجيش حيث أشرك كلًا من بدر بانون وأليو ديانج وأحمد حمدي عبد القادر ومحمود كهربا في ظل الغيابات التي ضربت الفريق الأحمر بسبب الإصابة.





أول المحاولات الهجومية في هذا اللقاء كانت من جانب حسام عرفات "جناح" فريق إنبي حيث مرر كرة عرضية من الناحية اليسرى أبعدها بدر بانون برأسه بعيدة عن منطقة جزاء فريقه، ليُنفذ بعدها محمد مجدي أفشة ركلة حرة أبعدها دفاع الفريق البترولي بنجاح عن مرماه.





وحصل محمد شريف لاعب الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 7 من أمام منطقة جزاء إنبي بعد "كوع" من محمد إسماعيل، الذي حصل على البطاقة الصفراء الأولى سددها علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر لكنها علت عارضة محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي وتضيع فرصة حمراء لهز الشباك.





وسقط كهربا على حدود منطقة جزاء إنبي في الدقيقة 12 ليحتسب له حكم اللقاء محمود البنا ركلة حرة مباشرة نفذها محمد أفشة داخل منطقة جزاء إنبي لكن دفاع الفريق البترولي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة، ليمرر أحخمد عبد القادر تمريرة بينية لمحمد شريف ليضع إبراهيم القاضي قدمه وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.





وسدد مهاب ياسر لاعب إنبي كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لتخرج على يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وفي الدقيقة 29 أهدر أحمد عبد القادر لاعب الأهلي فرصة خطيرة للتسجيل بعدما تلقى تمريرة عرضية متقنة من زميله محمد مجدي أفشة ليقابلها برأسه وتمر بسلام على يسار الحارس محمود جاد.





وواصل دفاع فريق إنبي الزود عن منطقة جزاءه حيث أبعد إبراهيم القاضي تمريرة عرضية من علي معلول بعد مرور نصف ساعة من مرور الشوط الأول.





وفي الدقيقة 31 أنقذ أيمن أشرف مدافع الأهلي مرمى فريقه من فرصة خطيرة جدًا بعدما وضع قدمه في تصويبة إبراهيم جلال المنفرد بمرمى محمد الشناوي إثر تلقيه تمريرة طولية من زميله مهاب ياسر لتتحول إلى ركلة ركنية في أخطر فرص الفريق البترولي، ليسدد بعدها زياد كمال كرة مرت بسلام على مرمى الفريق الأحمر.





ومرر أكرم توفيق كرة عرضية أضية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمود جاد حارس مرمى إنبي قبل أن تصل لمحمد شريف وتخرج إلى ركلة ركنية نفذها معلول سهلة في يد جاد.





وقبل نهاية الشوط الأول بـ7 دقائق مرر أليو ديانج تمريرة لعلي معلول الذي أرسل كرة عرضية بالمقاس لمحمد مجدي أفشة داخل منطقة جزاء إنبي ليسددها الأخير بباطن القدم بجوار القائم الأيسر لإنبي وتضيع فرصة آخرى حمراء للتسجيل، ثمر مرر أحمد عبد القادر كرة عرضية وصلت سهلة لحارس الفريق البترولي.









واحتسب حكم اللقاء محمود البنا 3 دقائق كوقت بدل من الضائع غادر خلالهم حسام عرفات ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة ويدفع حلمي طولان بزميله محمد حتحوت بديلًا له، ويضع محمد شريف رأسية خطيرة وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني





بدأ الأهلي هذا الشوط باحثًا عن تسجيل هدف التقدم حيث سقط كهربا داخل منطقة الجزاء مطاليًا الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 49 لكن حكم المباراة محمود البنا طالبه بالنهوض لعدم وجود مخالفة ضده، ليمرر أليو ديانج تمريرة طويلة لكهربا الذي فشل في ترويضها وتصل إلى محمود جاد.





وحصل مصطفى جمال لاعب البطاقة الصفراء الثانية في صفوف فريق إنبي بعد مسكه لأليو ديانج الذي حصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها محمد أفشة فوق عارضة محمود جاد حارس الفريق البترولي.





وبعد وصول المباراة للدقيقة 59 قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بأول أوراقه البديلة بإشراك لويس ميكيسوني بدلًا من محمود كهربا في محاولة من المدرب الجنوب إفريقي لتنشيط الناحية الهجومية.





وأرسل لويس ميكيسوني تمريرة طولية من منتصف الملعب لأحمد عبد القادر جهخة اليسار ولكن طالت من الأخير لخارج الملعب.





وفي الدقيقة 63 تهيأت الكرة لمحمد أفشة على حدود منطقة جزاء إنبي لكن تصويبته ابتدعت تمامًا عن مرمى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي في لقاء اليوم.





واستمر ضغط لاعبو الأهلي بغية إحراز هدف التقدم حيث رفض الموزمبيقي لويس ميكيسوني وضع اسمه في سجلات المسجلين بالقميص الأحمر بعدما أهدر فرصة حقيقة بعد تمريرة لعلي معلول من داخل منطقة الجزاء ليتباطأ في لعب الكرة ويسددها ضعيفة بعد ذلك تصطدم في دفاع إنبي ويحصل على البطاقة الصفراء بعدما دهس قدم مدافع إنبي محمد إسماعيل.





وفي الدقيقة 67 ومن هجمة مرتدة منظمة مرر أليو ديانج الكرة إلى محمد مجدش أفشة الذي قام بتمريرها لزميله أحمد حمدي عبد القادر ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها محمود جاد حارس إنبي ببراعة وتصل إلى لويس ميكيسوني الذي سددها بغرابة بعيدة عن المرمى وتضيع محاولة حمراء جديدة للتسجيل.





ومع حلول الدقيقة 70 دفع موسيماني بالثنائي حسام حسن وصلاح محسن بدلًا من محمد شريف وأحمد حمدي عبد القادر في ظل سعي المدرب الجنوب إفريقي لتنشيط وتكثيف الشق الهجومي في الفريق الأحمر، ليرد عليه حلمي طولان بإشراك خالد رضا ومحمد مرسي بدلًا من زياد كمال ومهاب ياسر.









ونجح البديل صلاح محسن في إحراز هدف التقدم للأهلي والأول في المباراة بعدما تلقى تمريرة بينية متقنة من زميله محمد مجدي أفشة ضرب بها دفاعات فريق إنبي ليضعها صلاح داخل الشباك معلنًا هدف المارد الأحمر الأول في اللقاء.









وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق استعان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بوليد سليمان من على مقاعد البدلاء حيث أشركه بدلًا من محمد مجدي أفشة في رابع التغييرات، لبسدد أليو ديانج كرة قوية لتمر بجوار القائم الأيسر لمحمود جاد حارس إنبي.





ومرر محمد شريف حتحوت كرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي قابلها محمد المرسي برأسه وتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي وتضيع محاولة بترولية للتعادل.





ومرت الدقائق المتبقية من هذا اللقاء دون جديد لينتهي بفوز الأهلي بهدف نظيف للاعبه صلاح محسن.





وبهذا الفوز تأهل الأهلي للدور ربع النهائي من البطولة ليضرب موعدًا مع بيراميدز في هذا الدور بعدما تخطى الأخير عقبة سموحة أمس الجمعة 3-1.



