Advertisements

حقيقة انهيار سد النهضة الإثيوبي بسبب هبوط أرضي (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 08:56 م
سد النهضة
سد النهضة
داليا الحسين
كشف الدكتور عمرو فوزي، أحد المشاركين في دراسة السد الإثيوبي عن حقيقة انهيار السد بسبب هبوط أرضي، مشيرا إلى أنهم طالبوا أديس أبابا إعطاء معلومات عن السد ولم يتم الرد حتى الأن، معقبًا: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام عدم إمداد إثيوبيا لنا بالمعلومات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أنه تم استخدام قمر أوروبي للحصول على صور ومعلومات عن السد، لافتا إلى أنه إثيوبيا ملئت أحاديا دون التوافق.

وتابع: "بدأنا متابعة الملء الأحادي للسد الإثيوبي، وخبراء من 3 جامعات أمريكية ومحليين عملوا على الدراسة العملية عنه"، منوها بأن القمر الصناعي يلتقط صورا كل 12 يوما للسد ويقومون بمقارنتها لاسيما أن تكنلوجيا القمر الصناعي تساهم في رصد السحب بإفريقيا بجانب رصد أوقات الامطار.

وأكمل: "في 2019 عالم إيطالي نشر بحث عن السد الإثيوبي وعن التربة والأماكن الضعيفة فيه"، مؤكدا أن إثيوبيا ترفض إمداد مصر بأي معلومات بشأن السد الإثيوبي وأمانه.

ولفت إلى أن تكنلوجيا الحديثة تكشف أماكن الهبوط في السد، كاشفا أنه به عدم تجانس في الهبوط نتيجة الملء الاول له.

الكلمات المفتاحية

سد النهضة انهيار سد النهضة اخبار مصر اثيوبيا

أخبار تهمك

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعبر إنبي بهدف ويضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

5 رسائل جديدة من السودان بشأن أزمة سد النهضة

"الري": إثيوبيا تخفيض منسوب المياه أمام السد للبدء في تنفيذ الملء الثاني

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

برلمانية تستنكر تحرك إثيوبيا لملء السد

أستاذ المياه بجامعة ألمانية: البيان الإثيوبي ببدء ملء السد مراوغات سياسية قبل جلسة مجلس الأمن

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

09:30 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

06:01 م

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

09:01 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

07:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements