حقيقة انهيار سد النهضة الإثيوبي بسبب هبوط أرضي (فيديو)

كشف الدكتور عمرو فوزي، أحد المشاركين في دراسة السد الإثيوبي عن حقيقة انهيار السد بسبب هبوط أرضي، مشيرا إلى أنهم طالبوا أديس أبابا إعطاء معلومات عن السد ولم يتم الرد حتى الأن، معقبًا: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام عدم إمداد إثيوبيا لنا بالمعلومات".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أنه تم استخدام قمر أوروبي للحصول على صور ومعلومات عن السد، لافتا إلى أنه إثيوبيا ملئت أحاديا دون التوافق.



وتابع: "بدأنا متابعة الملء الأحادي للسد الإثيوبي، وخبراء من 3 جامعات أمريكية ومحليين عملوا على الدراسة العملية عنه"، منوها بأن القمر الصناعي يلتقط صورا كل 12 يوما للسد ويقومون بمقارنتها لاسيما أن تكنلوجيا القمر الصناعي تساهم في رصد السحب بإفريقيا بجانب رصد أوقات الامطار.



وأكمل: "في 2019 عالم إيطالي نشر بحث عن السد الإثيوبي وعن التربة والأماكن الضعيفة فيه"، مؤكدا أن إثيوبيا ترفض إمداد مصر بأي معلومات بشأن السد الإثيوبي وأمانه.



ولفت إلى أن تكنلوجيا الحديثة تكشف أماكن الهبوط في السد، كاشفا أنه به عدم تجانس في الهبوط نتيجة الملء الاول له.