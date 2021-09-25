رئيس شعبة الذهب: سعر المعدن الأصفر مغري جدًا للشراء الآن (فيديو)

أسعار الذهب اليوم في مصر





وعيار 18 نحو 660 جنيهًا



وعيار 24 نحو 880 جنيهًا



الجنيه الذهب سجل نحو 6160 جنيها.



أسعار الذهب عالميًا:



تراجع الذهب يوم الخميس، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، إذ واصل المستثمرون تأهبهم لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1751.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1811 بتوقيت جرينتش وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب على انخفاض 1.6 بالمئة إلى 1749.80 دولار.



وقال محلل السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز دانييل غالي “نشهد ارتفاعا في العوائد، وبخاصة العوائد الحقيقية، وهذا يؤدي إلى انخفاض الذهب”.



قال البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إنه سيبدأ على الأرجح في خفض مشترياته من السندات في وقت قريب قد يكون في نوفمبر، وأشار إلى أنه قد يتبنى زيادات أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.



وقد يؤدي رفع الاتحادي لسعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وتلقى الذهب دعما طفيفا من تراجع الدولار، والذي عادة ما يدعم الطلب على الذهب لأنه يجعل المعدن أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى ولأنه منافس للمعدن النفيس ضمن قائمة أصول الملاذ الآمن.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 996.30 دولار للأوقية، فيما نزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1992.98 دولار بعد جلستين من المكاسب.



قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على تراجع أسعار الذهب، قائلًا:"سعر الذهب مرتبط بشكل كلي بالبورصات العالمية، وسعره يتأثر بالكثير من العوامل، وهذا ما يؤدي إلى تعرضه للإرتفاع أو الانخفاض"وتابع "جيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن شراء الذهب يعد أفضل استثمار طالما توفر النقد في أي وقت، لأن الذهب هو المخزون الحقيقي للقيمة، لافتَا إلى أن أسعار الذهب حاليًا مغرية للشراء سواء للمستهلك أو للمستثمر الذي لديه بعض السيولة النقدية، معقبًا: "السعر الآن ممتاز للشراء"ولفت إلى أن بيع الذهب يجب أن يقتصر على الحاجة فقط، لأن الذهب يحافظ على قيمة النقد بصورة أفضل من الاحتفاظ بالنقد.هذا واستقرت أسعار الذهب في مصر، في تعاملات اليوم السبت، بعد انخفاضها أمس الجمعة ليهبط سعر جرام المعدن الأصفر بنحو 7 جنيهات.عيار 21 نحو 770 جنيهًا