Advertisements

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:01 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ورغم إعلان النادي الأهلي، تجديد الثقة في المدير الفني عقب خسارة لقب السوبر المصري، إلا أنه بات بالفعل مهدد في منصبه.

ووضع النادي الأهلي شرط وحيد لاستمرار المدير الفني، وهو أن يتم تصحيح الأوضاع داخل المارد الأحمر وإعادة النتائج إلى الجيدة بالفترة المقبلة، أو الإطاحة بالمدير الفني.

وشهدت الساعات الأخيرة بالفعل، ترشيح عدد من المدربين على طاولة الأهلي، من أجل تعيين أحدهم في حال إقالة المدرب الجنوب إفريقي.

ويتواجد على طاولة النادي 4 مدربين بواقع ثنائي برتغالي ومدرب هولندي وآخر صربي، للمفاضلة بينهم خلال الفترة المقبلة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي بهدف صلاح محسن، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز.

الكلمات المفتاحية

موسيماني خسارة السوبر بيراميدز إنبي إدارة النادي الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعبر إنبي بهدف ويضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ ساعتين و 26 دقيقة

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

موسيماني يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

09:30 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

06:01 م

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

09:01 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

07:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements