الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





ورغم إعلان النادي الأهلي، تجديد الثقة في المدير الفني عقب خسارة لقب السوبر المصري، إلا أنه بات بالفعل مهدد في منصبه.





ووضع النادي الأهلي شرط وحيد لاستمرار المدير الفني، وهو أن يتم تصحيح الأوضاع داخل المارد الأحمر وإعادة النتائج إلى الجيدة بالفترة المقبلة، أو الإطاحة بالمدير الفني.





وشهدت الساعات الأخيرة بالفعل، ترشيح عدد من المدربين على طاولة الأهلي، من أجل تعيين أحدهم في حال إقالة المدرب الجنوب إفريقي.





ويتواجد على طاولة النادي 4 مدربين بواقع ثنائي برتغالي ومدرب هولندي وآخر صربي، للمفاضلة بينهم خلال الفترة المقبلة.





وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي بهدف صلاح محسن، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز.



