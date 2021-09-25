Advertisements

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:01 م
صلاح
صلاح
علاء خليف
واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما سجل هدف فريقه الثاني في شباك برينتفورد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البريميرليج.

محمد صلاح يسجل 100 هدفًا في الدوري الإنجليزي

ونجح محمد صلاح في الوصول للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليفربول منذ انتقاله إليه قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، وذلك بعد هدفه في شباك برينتفورد مساء الليلة.

واقترب محمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 102 في الدوري الانجليزي، من تحطيم الرقم القياسي للإيفواري دروجبا نجم تشيلسي السابق وأفضل هداف إفريقي في تاريخ البريميرليج برصيد 104 هدفًا، حيث يحتل الفرعون المصري المركز الثاني في قائمة الهدافين الأفارقة بالبطولة.

ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي

1. دروجبا (كوت ديفوار) 104 أهداف

2. محمد صلاح (مصر) 102 هدف

3. أديبايور (توجو) 97 هدفا

4. ماني (السنغال) 98 هدفا

5. ياكوبو (نيجيريا) 95 هدفا

6. رياض محرز (الجزائر) 67 هدفا

7. أوباميانج (الجابون) 65 هدفا

8. يايا توريه (كوت ديفوار) 62 هدفا

9. كانو (نيجيريا) 54 هدف

10. إيفان إيكوكو (نيجيريا) 52 هدف

الكلمات المفتاحية

محمدص لاح ليفربول دروجبا الدوري الإنجليزي أخبار صلاح

أخبار تهمك

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعبر إنبي بهدف ويضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح ثالث عربي .. 22 إفريقيا حصدوا لقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

محمد صلاح و 3 مصريين بقائمة فرانس فوتبول لأفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا

محمد صلاح ينضم لقائمة اللاعبين الأفارقة المتوجين بكأس السوبر الأوروبي

محمد صلاح يهدد دروجبا وإيتو

محمد صلاح ينضم لقائمة اللاعبين الأفارقة المتوجين بلقب الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ضمن قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ إفريقيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

09:30 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

06:01 م

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

09:01 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

07:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements