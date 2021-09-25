صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما سجل هدف فريقه الثاني في شباك برينتفورد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البريميرليج.





محمد صلاح يسجل 100 هدفًا في الدوري الإنجليزي





ونجح محمد صلاح في الوصول للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليفربول منذ انتقاله إليه قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، وذلك بعد هدفه في شباك برينتفورد مساء الليلة.





واقترب محمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 102 في الدوري الانجليزي، من تحطيم الرقم القياسي للإيفواري دروجبا نجم تشيلسي السابق وأفضل هداف إفريقي في تاريخ البريميرليج برصيد 104 هدفًا، حيث يحتل الفرعون المصري المركز الثاني في قائمة الهدافين الأفارقة بالبطولة.





ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي





1. دروجبا (كوت ديفوار) 104 أهداف





2. محمد صلاح (مصر) 102 هدف





3. أديبايور (توجو) 97 هدفا





4. ماني (السنغال) 98 هدفا





5. ياكوبو (نيجيريا) 95 هدفا





6. رياض محرز (الجزائر) 67 هدفا





7. أوباميانج (الجابون) 65 هدفا





8. يايا توريه (كوت ديفوار) 62 هدفا





9. كانو (نيجيريا) 54 هدف





10. إيفان إيكوكو (نيجيريا) 52 هدف



