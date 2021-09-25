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وديًا.. زد يفوز على طهطا استعدادا للقسم الثاني

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
نورهان فضل


فاز فريق زد بقيادة إسماعيل يوسف على فريق طهطا، بنتيجة هدفين نظيفين، مساء السبت، وذلك في إطار استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وسجل أهداف زد عن طريق كلا من بيبو احمد حسن وفتحي مبروك من ركلة جزاء حصل عليها مهاجم الفريق أحمد الصعيدي هداف النصر السابق .

وخاض فريق زد مواجهات تأهيلية قوية مع البطل الأوليمبي انتهت بفوز زد برباعية نظيفة، والباطن السعودي، والجبلين السعودي وانتهت المباراة بفوز زد بثلاثية نظيفة، ومنتخب القاهرة، وحلوان وانتهت المباراة بفوز زد بخماسية نظيفة،  وأبو كبير الشرقية وانتهت بفوز زد بهدفين نظيفين، وخسر زد من فريق فاركو،  بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفار على حدائق الاهرام بثلاثية نظيفة، وفاز على مصر للتأمين بثلاث أهداف مقابل هدف .

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