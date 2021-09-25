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موانئ بورسعيد تسجل تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أ ش أ
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء، في بيان اليوم السبت، أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة.

وأشارت الهيئة إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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