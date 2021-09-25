الأرصاد تحسم الجديل بشأن موعد ارتداء الملابس الشتوية (فيديو)

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا بمعدل نحو 5 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة.





وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى انخفضت بشكل ملحوظ، حيث هناك نسمات هواء باردة ليلا خاصة في المدن الجديدة، متابعة: "منتقلش الهدوم دلوقتي لسه شوية"، لافتة إلى أنه يمكن ارتداء قطعة ملابس إضافية بعد 3 أسابيع.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ رسميا وجغرافيا يوم الأربعاء الماضي.