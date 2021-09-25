طبيب يحذر: مرضى السكر أكثر عرضة لتليف العضو الذكري (فيديو)

قال الدكتور أحمد العياشي، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن تليف العضو الذكري يعني تليف أجزاء من انسجة العضو، وبالتالي يفقد قدرته على القيام بوظيفته، وهذا قد يؤدي إلى صغر حجم العضو الذكري، أو انحناء أو اعوجاج العضو، بالإضافة لضعف في الانتصاب.



وتابع "العياشي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن أكثر الأشخاص عرضة لتليف العضو الذكري هم مرضى السكر، خاصة مع تعرضه لبعض الصدمات في العضو الذكري أثناء انتصابه، وهذا يحدث نتيجة الممارسات الخطأ أثناء العلاقة.



ولفت إلى أن أول أعراض تليف العضو الذكري هو الشعور بألم أثناء الانتصاب، وفي هذه الحالة يجب الذهاب إلى الطبيب، لأن علاج هذا الأمر ممكن من خلال العلاج الدوائي.

