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حسين غاندي: أنا اللي علمت محمد رمضان الغناء (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:09 م
محمد رمضان
محمد رمضان
هدى عبدالرازق
قال الفنان حسين غاندي، إنه مطرب شعبي في المقام الأول، ولكنه قام بإعداد أغاني في لون مختلف لكي يميز نفسه، مشيرًا إلى أنه قام بغناء الكثير من الاغاني في المسلسلات.

وتابع "غاندي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "أنا اللي مخلي محمد رمضان يغني في فيلم مواحد صعيدي، وأنا اللي معلمه الغناء، وعملت تترات مسلسلات مصطفى شعبان كلها، وقام بالغناء معي مرتين".

ولفت إلى أنه قام بإعداد تتر "وش سجون" مع الفنان باسم سمرة، مضيفًا أنه كان يغني في السابق فقط، ولكنه قام بالتلحين والتوزيع، معقبة: "اكتشفت الموهبة دي عندي".

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