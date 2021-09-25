برفقة عنبه.. مصطفى حجاج يشوق جمهوره لعمل جديد

نشر النجم مصطفى حجاج، صورة جديدة له، عبر صفحاه الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت الصورة له مع فرقته والفنان عنبه، وعلق عليها قائلًا:" مش فاهم في إيه بيحصل بس خير..هاني محروس..أحمد طارق يحيى..عنبه وأنا وأنت ".





والجدير بالذكر أن مصطفى حجاج طرح مؤخرًا أغنية "كله شمال"، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي.

