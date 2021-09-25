وزير السياحة والاثار يشارك بافتتاح مهرجان جوتيه الدولي

شارك وزير السياحة والآثار في افتتاح المهرجان الثقافى الدولى الأول للتذوق "جوتيه" والذي استضافته مساء اليوم السبت حديقة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، تحت شعار "عالم واحد، ثقافات متعددة".



وافتتحت هذا المهرجان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء

وبمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتبة الصحفية مروة الطبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا ورئيس المهرجان إلى جانب مشاركة سفراء و ممثلين عن الدول المشاركة بالمهرجان.



يهدف هذا المهرجان إلى تبادل الثقافات ومزج الحضارات بين بلدان العالم المختلفة، من خلال تقديم كل دولة مشاركة أشهر اكلاتها وفنونها ومنتجاتها اليدوية.

هذا وقد تضمن المهرجان تقديم وتذوق أشهر الاطباق التقليدية وتقديم عروض فلكلورية ومعروضات لمنتجات ومشغولات يدوية تشتهر بها الدول المشاركة.



وقد ضمت قائمة الدول المشاركة فى فعاليات المهرجان كل من فلسطين، الجزائر، تونس، أرميينيا، تايلاند، كولومبيا، روسيا، إسبانبا، سلوفيينيا، ايرلندا، الهند، بيرو، أوكرانيا، إندونسيا، بلجيكا، جورجيا، مصر.



جدير بالذكر أنه تم بالتعاون بين وزارة السياحة والاثار ومنظمة السياحة العالمية، الترويج لسياحة الطعام، من خلال اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة لتقوم المنظمة باعداد مطوية تضم هذه الأكلات وبتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام، التي تعد إحدى أدوات الترويج السياحي الحديثة، وتجذب الكثير من السائحين حول العالم.



وقد قام الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بتسليم هذه المطوية لوزير السياحة والاثار اثناء تواجده في مصر في ابريل الماضي للمشاركة في حضور احتفالية موكب المومياوات الملكية