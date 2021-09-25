"نيابة عن مدبولي".. وزيرة التجارة تفتتح المهرجان الثقافى الدولى الأول للتذوق

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة المصرية على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول والثقافات بمحيطها الاقليمي وعلى المستوي العالمي.





جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة التى القتها بالانابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحها للمهرجان الثقافي الدولي الأول للتذوق "جوتيه" في دورته الأولى بقصر البارون تحت شعار"عالم واحد - ثقافات متعددة".





شارك فى الافتتاح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة والكاتبة الصحفية مروة الطبجي رئيس المهرجان الى جانب مشاركة سفراء و ممثلين عن ١٧ دولة .





ونقلت الوزيرة تحيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمشاركين في هذا المؤتمر الهام والذي يهدف الى التعرف على ثقافات دول العالم ،مشيرة الى ان جميع الاديان دعت الى التعارف والتألف بين شعوب العالم المختلفة لنشر السلام والمعرفة والاخاء.





وقالت جامع ان الدولة المصرية استطاعت على مر العصور تنمية علاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية مع كافة دول العالم، مشيرة الى ان الحضارة المصرية كانت من اولى الحضارات في نقل الثقافات بين دول العالم عن طريق التبادل التجاري بين مصر والعالم، حيث رسمت التجارة بدايات التطور الحضاري وتبادل الثقافات والعادات والأفكار والاختراعات .





واضافت الوزيرة ان مصر استطاعت في العقد الاخير أن تعود إلى قارة أفريقيا وأن تعيد أفريقيا إليها، بفضل رؤية حكيمة ودبلوماسية نشطة واعية قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى فاستعادت مصر بريقها ومكانتها وسط الأشقاء الأفارقة ، مشيرة إلى ان مصر ارتبطت ايضا بعدد من الاتفاقيات مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية العالمية تضمنت اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية مع الاتحاد الاوروبي واتفاق الميركسور مع دول امريكا اللاتينية وجاري التفاوض على قدم وساق لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع دول الاتحاد الاوراسي.









واشارت جامع الى اهمية المعارض والمؤتمرات لمزج الثقافات والحضارات بين دول العالم ، مشيرة الى ان جهاز تنمية المشروعات استطاع تدويل معرض تراثنا (الذي يعرض الفنون والحرف والمشغولات اليدوية المصرية) لتعريف العالم بالثقافة والفنون المصرية ولربط ثقافات العالم بالثقافة المصرية العظيمة حيث سيتم تنظيم نسخة من معرض هذا العام ضمن فعاليات اكسبو 2020 بدبي.