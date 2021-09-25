انخفاض جديد لـ"بيتكوين" متأثرة بإجراءات "الصين"

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1% لتصل إلى 42 ألفا و536 دولار في نيويورك.





وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.7%، حيث يتم تداولها بين 41 ألفا و701 دولار و 43 ألفا و228 دولار.





وانخفضت الآن بنسبة 34% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.





وفقدت عملة بيتكوين 2.3% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 47% حتى الآن هذا العام وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.





وبالأمس، هوت قيمة العملات الرقمية المشفرة حيث كثفت الصين مساعيها للحد من المضاربات على العملات المشفرة وإصدارها .





كما تعرضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة لضغوط، حيث انخفض سهم ماراثون ديجيتال هولدنجز بنسبة 6.6%، بينما خسر سهم مايكروستراتيجي 5.8% من قيمته.





وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن بيان على موقع بنك الشعب الصيني المركزي على الانترنت، أن كل المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة هي معاملات غير قانونية.





ووفقا لإرشادات على الموقع الالكتروني للجنة التخطيط الاقتصادي الصينية، فإن هناك مهمة عاجلة للصين لاستئصال جذور إصدار العملات المشفرة، وأن الإجراءات الصارمة الصينية مهمة من أجل الوفاء بمستهدفات انبعاثات الكربون.