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طبيب ذكورة: الجنس ليس عيبًا فهو حياة بالنسبة للرجل (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:20 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد العياشي، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن الجنس ليس عيبًا فهو يشكل حياة بالنسبة للرجل، وهو جزء غريزي، معقبًا: "الجنس مش عيب، ولكن العيب هو إقامة علاقات شاذة أو محرمة".

وتابع "العياشي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية “cbc”، مساء السبت، أن كافة مشاكل الضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب من الممكن علاجها بنسبة 100% أيًا كانت المشكلة أو المرحلة العمرية.

ولفت إلى أن الرجل قد يشعر بمشكلة لديه في الانتصاب قبل الزواج، معقبًا: "ممكن يقول عندما أتعرض للإثارة رد الفعل يكون أقل من السابق".

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