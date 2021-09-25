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تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:31 م
برشلونة
برشلونة
أمل الحلفاوي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لملاقاة نظيره ليفانتي، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي برشلونة ونظيره ليفانتي، غدًا الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والربع بتوقيت أبوظبي.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق ليفانتي في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

وكان برشلونة تعادل سلبيًا أمام نظيره قادش، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني الممتاز.

الكلمات المفتاحية

ليفانتي كومان فاتي برشلونة الدوري الإسباني

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