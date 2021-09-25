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موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:30 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر

رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدخال أي عنصر مصري للجهاز الفني بعد رحيل مواطنه كيفن جونسون المدرب العام السابق للمارد الأحمر. 

موسيماني يرفض تعويض رحيل جونسون بمدرب مصري

وقال مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن موسيماني رفض تدعيم الجهاز الفني بأي عنصر مصري خلال الفترة الحالية على أن يكون بديل جونسون مدرب آخر من بلاده البافانا بافانا.

وأضاف، أن ملف المدرب العام في الأهلي سيتم حسمه مباشرة عقب العودة من معسكر الأسكندرية في جلسة بين لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وموسيماني ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.

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