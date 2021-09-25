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انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:51 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية
فيروز حسني


انطلقت منذ قليل فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٧، التي تحمل اسم المخرج "علي بدرخان"، بحضور عدد من الصحفيين والنقاد والفنانين.

وشهد الإفتتاح حضور كل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والناقد السينمائي "الأمير أباظة" رئيس المهرجان، والمخرج "علي بدرخان"، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم.

وقال اللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية الدورة الـ ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لها طابع فني خاص، ونحن سعداء بتواجدنا خلال هذا المهرجان العظيم الذي يهتم بالفن والفنانين، وهو مهرجان يقام على مدينة كزوموبلاتينية، تقبل كل الأجناس والديانات، وعلى أرضها كل الجاليات من كل مكان، هدفهم واحد هو الرسالة الفنية.

وتابع انا سعيد بجميع الفنانين المتواجدين اليوم في الإسكندرية، لأن الفن هو رسالة تصل للجميع، قبل أي رسائل أخرى مؤكدًا على المحافظة على استعداد لتقديم كل الدعم للمهرجان، ولجميع المهرجانات التي ستقام على أراض عروس البحر الابيض المتوسط، في اي وقت، ونقدر كل رسالة فنية هدفها إسعاد الناس.

وأضاف أن تواجد المهرجان رغم تداعيات أزمة كورونا هو دليل على تأثيره وأهميته، لذلك كان الإهتمام أن يقام المهرجان في الهواء الطلق، ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على الحاضرين.

وشهد الحفل الذي تقدمه الفنانة نسرين أمين تكريم المخرج علي بدرخان، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز والمخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

و تضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما وهم الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

كما أعلنت إدارة المهرجان، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، بعضوية كل من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس والناقد الألماني توماس كاسكي.

و تضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي وكويكيا.
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)
انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٧ (فيديو وصور)

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