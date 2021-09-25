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رسميا..المحترف محمد شريف ينتقل لفريق روديز الفرنسي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم


نجح مسؤلو فريق روديز الفرنسي في التعاقد مع محمد شريف لاعب فيق كليرمونت السابق لموسم فقط استعدادا للموسم الجديد .

وسبق له اللعب في العديد من الأندية بالدوري المصري الممتاز، النصر للتعدين ، والجونة ،ودجلة ،والانتاج الحربي.وظهر بشكل جيد مما ساعده علي تجربة الاحتراف بالدوري الفرنسي.

يعتبر محمد شريف صاحب ال25عاما ، شارك مع فريقه السابق العديد من المباريات قبل التوقيع للنادي الفرنسي حيث تألق مع فريقه مما أدي لإشادة الكثير من المدربين بمستواه الفني .

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