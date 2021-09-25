استجابة لبرنامج "عيش حياتك".. مصلحة الضرائب تفرض ضريبة على صانعي المحتوى

ناقشت الاعلامية إيمان الصاوي، من خلال برنامجها عيش حياتك، المُذاع على قناة "صدى البلد ٢"، ملف فوضى السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفيديوهات التي يطلقها صانعي المحتوى والبلوجر، على مختلف تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.





وطالبت الإعلامية من خلال برنامجها، ضرورة إصدار قوانين وتشريعات تحكم فضاء السوشيال ميديا، وعمل البلوجر وصانعي المحتوي.





وشاركت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمداخلة في البرنامج لعرض مجموعة من القوانين، التي تحدد التعامل بمواقع التواصل الاجتماعي.



