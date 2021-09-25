وزير الخارجية: دعم فرنسي غير مشروط لمصر في أزمة السد الإثيوبي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه قام بلقاء وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الاقليمية، وكانت المناقشات عميقة، وبإذن الله سيكون هناك لقاءات متبادلة، كما قام بقاء سريغي لافروف وزير خارجية روسيا وتم الحديث عن العلاقات الثنائية، وتنفيذ محطة الضبعة النووية.



وتابع "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on "، مساء السبت، أنه قام بلقاء وزير الخارجية الفرنسي في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك دعم فرنسي غير مشروط لمصر في مفاوضات السد الإثيوبي، وبضرورة الوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي.



ولفت إلى ان هناك توافق من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ خارطة الطريق في ليبيا،وعقد الانتخابات في موعدها،وخروج المرتزقة واستمرار وقف اتفاق إطلاق النار.

