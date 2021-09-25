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أيرلندا تنهي العمل بالحجر الصحي الإلزامي للقادمين من الخارج

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 أعلن وزير الصحة في جمهورية أيرلندا، ستيفن دونيللي، اليوم السبت: إنهاء العمل بتدابير الحجر الصحي الإلزامي للقادمين من بعض الدول في إطار تخفيف القيود المرتبطة بتفشي وباء "كورونا" في البلاد.

وأوضح دونيللي: أنه جرت إزالة جميع الدول المتبقية من قائمة الحجر الصحي الإجباري للقادمين منها، مشيرا إلى العمل بذلك القرار بدءا من اليوم، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا ايريش تايمز"، والتي أشارت إلى أن ذلك القرار يأتي تماشيا مع مراجعة الحكومة لسياستها فيما يخص السفر الدولي، ونجاح برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا".

 

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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