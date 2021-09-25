تفاصيل جديدة عن ملاحقة صاحب الفيديو الساخر من المعاقين بصريا قضائيا

قال طارق سيد، صاحب مبادرة "ملاحقة صاحب الفيديو الساخر من المعاقين بصريا قضائيَا"، إن المبادرة تستهدف إنهاء أزمة السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية من خلال نشر فيديوهات عبر السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنه جرى تسجيل قضية بحق الشاب منفذ الفيديو وملاحقته قضائيًا.



واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن أعضاء المبادرة رفضوا التنازل عن القضية وقرروا الاستمرار في تقديم بلاغات رسمية، مؤكدًا أن صفحته عبر فيس بوك تم اختراقها بعد عمل البلاغ ولم يتم استعادتها حتى الأن.



وتابع أن كل خطواتهم في القضية قانونية ولن يتم التنازل مهما كانت الضغوطات، مؤكدًا أن والدة الشاب صاحب الفيديو الساخر من أصحاب الإعاقة البصرية تواصلت معهم وطلبت منهم التنازل عن القضية ولكن أعضاء المبادرة رفضوا، موضحًا أن هناك ما يقرب من 15 مليون متابع من رواد السوشيال ميديا يدعمون المبادرة بشكل كبير، إلى جانب الأعضاء.

