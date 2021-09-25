عمرو أديب: لأول مرة يكون عندنا في مصر مدينة ونعملها مواصلات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تطوير الدولة، معلقا: "عندنا رئيس بيحلم ببلد تانية".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "البلد بتصرف وعايزة تنطلق، لأول مرة في تاريخ مصر نعمل مدينة ونعملها مواصلات"، لافتا إلى أن تم إنشاء مدن مثل العاشر من رمضان و15 مايو وغيرهم ولم ينفذ لهم مواصلات.



وأضاف: "ادفعوا حق البلد، اللي مبيدفعش الضرائب في بريطانيا جريمة"، لافتا إلى أنه حتى يشعر المواطن بالعدل يجب أن يشعر أن الجميع يدفع وليس هو فقط، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن ببلده وما تقوم به من مشروعات تحتاج لإنفاق ضخم، معلقا: "هى المشروعات اللي اتنفذت دي اتعملت ازاي.. ببسلة مثلا".

