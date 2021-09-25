Advertisements

عمرو أديب: لأول مرة يكون عندنا في مصر مدينة ونعملها مواصلات

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:29 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تطوير الدولة، معلقا: "عندنا رئيس بيحلم ببلد تانية".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "البلد بتصرف وعايزة تنطلق، لأول مرة في تاريخ مصر نعمل مدينة ونعملها مواصلات"، لافتا إلى أن تم إنشاء مدن مثل العاشر من رمضان و15 مايو وغيرهم ولم ينفذ لهم مواصلات.

وأضاف: "ادفعوا حق البلد، اللي مبيدفعش الضرائب في بريطانيا جريمة"، لافتا إلى أنه حتى يشعر المواطن بالعدل يجب أن يشعر أن الجميع يدفع وليس هو فقط، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن ببلده وما تقوم به من مشروعات تحتاج لإنفاق ضخم، معلقا: "هى المشروعات اللي اتنفذت دي اتعملت ازاي.. ببسلة مثلا".

الكلمات المفتاحية

مدينة 15 مايو عمرو أديب السيسي اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

منذ نصف ساعة

كلوب ينتقد أداء دفاع ليفربول أمام برينتفورد

منذ ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالتفاصيل.. موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب تجاه موسيماني بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

صراع إنجليزي على كوتينيو في الميركاتو الشتوي

منذ 36 دقيقة

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

مايا مرسي: "محدش يقولي الأب مبيدفعش نفقة وعايز يستضيف أولاده"

عمرو أديب عن وضع ووهان الصينية: "ما السر.. عملوها إزاي" (فيديو)

عمرو أديب يحذر من حضور الجمهور لبطولة كرة اليد (فيديو)

بعد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري.. عمرو أديب: "مصر لا يحكمها العند ولا الجنون"

عمرو أديب محذرا: "خدوا اللقاح.. هيجي وقت مش هتلاقوه" (فيديو)

عمرو أديب عن برنامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل: المواطن سيشعر بالأمن الاجتماعي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

09:01 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

11:03 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب تجاه موسيماني بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر

10:40 م

بالتفاصيل.. موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements