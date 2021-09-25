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قمصان: الفوز على إنبي جاء في توقيت مهم وحققنا هدفنا بالتأهل

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:30 م
سامي قمصان
سامي قمصان
علي نبوي
أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن مباراة إنبي كانت في ‏غاية الأهمية، خاصة بعد الإخفاق الأخير في السوبر المصري، وتعرض الفريق لحالة من ‏الضغط الكبير، إلى جانب أن فريق إنبي من الفرق العنيدة، ولكن الأهم أن الأهلي حقق هدفه ‏وحسم تأهله إلى دور الثمانية في بطولة كأس مصر في توقيت مهم، قبل انطلاق الموسم ‏الجديد وبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وأضاف قمصان: «اليوم كان هناك إصرار وعزيمة من اللاعبين من أجل الفوز على إنبي ‏والتأهل في بطولة الكأس.. تعرضنا لضغط عصبي كبير خلال الفترة الأخيرة.. وأعتذر ‏للجماهير عن خسارة بطولة السوبر المصري».‏

وواصل مدرب الأهلي حديثه: «أحيانًا قد لا يحالفك التوفيق وقد يكون هناك تقصير من ‏الجهاز أو اللاعبين، ولكن الأهم العودة من جديد وتعديل مسار الفريق، وهو ما حدث بالفعل في ‏مباراة اليوم أمام إنبي من خلال الفوز وتقديم أداء جيد».‏

وشدد قمصان على أن خسارة بطولة تحزن الجميع سواء كانوا جهازًا فنيًّا أو لاعبين، وكل من ‏ينتمي للأهلي، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي حقق من قبل بطولات ويعلم تمامًا أن جماهير الأهلي ‏متعطشة دائمًا للبطولات، والأهلي هو الأول محليًّا وإفريقيًّا، لذلك فإن الجهاز‏ يقدر غضب الجماهير بعد مباراة السوبر المصري. ‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته قائلًا: «وارد جدًّا خسارة مباراة أو بطولة، وبايرن الموسم ‏الماضي خرج من الكأس، وبطولة السوبر كانت في المتناول، لكن لم يحالفنا التوفيق، وقد طوينا هذه الصفحة ونركز في ما هو قادم، ولدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين».‏

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خسارة السوبر بطولة الكأس بطولة السوبر المصري الاهلي

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