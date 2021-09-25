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قمصان: الفوز على إنبي جاء في توقيت مهم وحققنا هدفنا بالتأهل
السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:30 م
علي نبوي
أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن مباراة إنبي كانت في غاية الأهمية، خاصة بعد الإخفاق الأخير في السوبر المصري، وتعرض الفريق لحالة من الضغط الكبير، إلى جانب أن فريق إنبي من الفرق العنيدة، ولكن الأهم أن الأهلي حقق هدفه وحسم تأهله إلى دور الثمانية في بطولة كأس مصر في توقيت مهم، قبل انطلاق الموسم الجديد وبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف قمصان: «اليوم كان هناك إصرار وعزيمة من اللاعبين من أجل الفوز على إنبي والتأهل في بطولة الكأس.. تعرضنا لضغط عصبي كبير خلال الفترة الأخيرة.. وأعتذر للجماهير عن خسارة بطولة السوبر المصري».
وواصل مدرب الأهلي حديثه: «أحيانًا قد لا يحالفك التوفيق وقد يكون هناك تقصير من الجهاز أو اللاعبين، ولكن الأهم العودة من جديد وتعديل مسار الفريق، وهو ما حدث بالفعل في مباراة اليوم أمام إنبي من خلال الفوز وتقديم أداء جيد».
وشدد قمصان على أن خسارة بطولة تحزن الجميع سواء كانوا جهازًا فنيًّا أو لاعبين، وكل من ينتمي للأهلي، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي حقق من قبل بطولات ويعلم تمامًا أن جماهير الأهلي متعطشة دائمًا للبطولات، والأهلي هو الأول محليًّا وإفريقيًّا، لذلك فإن الجهاز يقدر غضب الجماهير بعد مباراة السوبر المصري.
واختتم سامي قمصان تصريحاته قائلًا: «وارد جدًّا خسارة مباراة أو بطولة، وبايرن الموسم الماضي خرج من الكأس، وبطولة السوبر كانت في المتناول، لكن لم يحالفنا التوفيق، وقد طوينا هذه الصفحة ونركز في ما هو قادم، ولدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين».