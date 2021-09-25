كلوب ينتقد أداء دفاع ليفربول أمام برينتفورد

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تعادل فريقه المثير في مباراة اليوم أمام مضيفه برينتفورد 3-3 في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وقال كلوب بعد المباراة :""تلخيص المباراة برأيي بأنني لم أكن سعيدًا بكيفية بدء اللقاء، فنحن لم نكن منظّمين لحظة استقبال الهدف الأول".





وأضاف :"ردة الفعل كانت جيدة وسجلنا أهدافًا جميلة وسيطرنا على المباراة بشكلٍ أفضل بالشوط الثاني".





وتابع :"فابينيو قدم تمريرة حاسمة رائعة لصلاح، تصويبة بارعة من جونز بالهدف الثالث لكن لم نتمكن من قتل المباراة".





وزاد :"سجلنا أهداف رائعة لكن أضعنا فرص مميزة أيضًا، يجب أن نتقبل ذلك، وبرينتفورد قاتل واستحق النقطة هو الآخر".





وواصل :"كان من الصعب الدفاع اليوم لكن بالهجوم كنا جيدين، النتيجة ليست سيئة كليًا".





وأوضح :"لعبنا لحظات جيدة جدًا لكن طريقة دفاعنا لم تكن جيدة، مشكلتنا كانت التصدي وإبعاد الكرات العالية".





وأثنى كلوب على محمد صلاح قائلًا :"صلاح لعب بشكل مذهل لكني أعرف أنه يفكر بالفرص التي أضاعها، بالطبع ما حققه كان إنجازًا مذهلا".





وزاد :"يجب أن نمنح صلاح قميصًا آخر برقم 100، أرقامه جنونيّة".





واختتم تصريحاته :""حارس برينتفورد كان بارعًا، ليس لدي مشكلة مع ذلك لكن نحن عانَينا دفاعيًا".



