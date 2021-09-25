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طبيب في واشنطن: هذه الطريقة تنهي "كورونا" من مصر كليًا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:31 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
داليا الحسين
انتقد الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، الشائعات التي تطلق على لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللقاح يمنع الوفيات والحالات الحرجة التي تحتاج عناية مركزة أو تنفس صناعي.

ونصح - خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا بجانب ارتداء الكمامات في التجمعات، مشيرا إلى أن الفيروس يعيش على السطح 3 ساعات وفي البني آدم 7 إلى 10 أيام تقريبا وفقا للإحصائيات.

ونوه مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن بأنهفي حالة التزام كافة المواطنين في مصر بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة ينتهي فيروس كورونا من مصر كليًا في فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر.

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