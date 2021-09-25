أياكس يعتلى صدراة الدوري الهولندي

انفرد فريق أياكس بصدارة الدوري الهولندي، عقب فوزه على غرونينغين 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الهولندي.





سجل أهداف أياكس إدسون ألفاريز، وأنتوني، ونصير مزراوي، في الدقائق 40 و57 و82.

ورفع أياكس رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد غرونينغين عند خمس نقاط، في المركز 15.