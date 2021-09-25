أول تعليق لنقابة الأطباء بعد وفاة طفلة بحقنة من بيطري داخل صيدلية بالغربية

علق إبراهيم الزيات عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، على وفاة طفلة بحقنة من طبيب بيطري داخل صيدلية بالغربية، قائلًا إن هناك قانون ينظم الخدمة الطبية في مصر وينص بأن من حقه التشخيص لمنح المريض العلاج الطبيب المختص.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما حدث خطأ مهني ويرقى إلى درجة الجريمة.



تابع عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء أنه ليس من حق الطبيب البيطري تشخيص الأمراض في الصيدلية، مؤكد أن استخدم الحقن له أصول ويتم منحها للمريض تحت إشراف طبي.



وأشار عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء إلى أن نوع الحقنة التي تسببت في وفاة الطفلة ليس معروفا حتى الآن، موضحا أنه ليس كل الأطباء مسموح لهم بإعطاء التشخيص للمريض، كما سيتم إحالة الواقعة للنيابة للتحقيق في المتسبب في وفاة الطفلة.



واستطرد إبراهيم الزيات عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، أن بعض الوحدات الصحية بالقرى بها نقص في الإمكانيات.