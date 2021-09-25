عاجل - أول رد فعل من الخطيب تجاه موسيماني بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر

جدّد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، الثقة في الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.





الخطيب يجدّد الثقة في موسيماني





وكان الأهلي قد خسر بطولة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش بعد الهزيمة بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وانتشرت الكثير من الأنباء بعد خسارة الأهلي للسوبر تفيد بأن إدارة الأهلي تدرس إقالة موسيماني وجاهزه المعاون من منصبه.





وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوزه الصعب على إنبي بهدف صلاح محسن، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز.





وجدد الخطيب الثقة بموسيماني رافضًا الأصوات المنادية بتغيير المدرب بعد خسارة الدوري والسوبر المصري.