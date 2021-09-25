"بلاش مجاملات".. نقابة الصيادلة توجه تحذير شديد اللهجة بعد وفاة طفلة الغربية



وحول الشخص المنوط به العمل في الصيدليات، قال إن عدد الصيادلة في مصر كافي حتى يكون كل العاملين في الصيدليات من خريجي كليات الصيدلة فقط، وعدم الاستعانة بمن هو ليس متخصص.



وأوضح عصام عبد الحميد القائم بعمل وكيل نقابة الصيادلة، أن هناك العديد من المخلفات يتم تسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، معلقًا "المخالف يشيل شيلته"، وعلى المواطنين عدم التعامل مع أي صيدلية لا يوجد بها صيدلي، ويتوجب عليهم الإبلاغ عن هذه الصيدلية.



وشدد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، على أن دور الصيدلية يكمن في تقديم الدواء ومتابعة المواطنين وليس إعطاء الحقنة، حيث قد يرتكب الصيدلي مخالفة يمكن أن تودي بحياة شخص، حيث إنه حذر من هذا الأزمة قبل بضعة أيام.



علق عصام عبد الحميد القائم بعمل وكيل نقابة الصيادلة، على واقعة وفاة طفلة بسبب حصولها على "حقنة»" من شخص غير متخصص داخل أروقة إحدى الصيدليات، مؤكدًا أن دور الصيدلية لا يتمثل في إعطاء الحقنة للمرضى.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، موجهًا نصيحة للصيادلة، لا تجامل أحدًا وتعطيه حقنة على حساب مصلحتك وقد يحدث خطأ وتدخل السجن.وكشف عصام عبد الحميد القائم بعمل وكيل نقابة الصيادلة، أن المخالف الذي يطاله القانون في واقعة وفاة الطفلة، هما، صاحب الصيدلية الذي أتاح الفرصة لدخيل لممارسة مهام غير مهامه، وكذلك الشخص الدخيل نفسه لأنه تطوع وقام بعمل غير مؤهل له.