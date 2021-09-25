مفاجأة.. الطبيب البيطري حقن طفلة الغربية بالركبة لإيقاف مفعول حقنة الموت

كشف محمود عم الطفلة الغربية المتوفية بسبب حقنة طبيب بيطري داخل إحدى الصيدليات، تفاصيل وفاة ابنة شقيقه، قائلا إن الطفلة عانت من ارتفاع درجة الحرارة واصطحبتها والدتها إلى الصيدلية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصيدلية كان يتواجد بها طبيب بيطري وأعطى الطفلة حقنتين، أصيبت على إثرهما بتشنج ووقعت من حضن أمها.



وأردف محمود عم الطفلة الغربية المتوفية بسبب حقنة طبيب بيطري داخل إحدى الصيدليات قائلا: أن الطبيب البيطري الموجود في الصيدلية قدم حقنة للطفلة في ركبتها لإيقاف مفعول الحقنتين السابقتين والسيطرة على حالة التشنج التي تعانيها.



وأردف أن الطبيب طالب والدتها بسرعة الذهاب بها للمستشفى نظرًا لتأخر حالتها وإصابتها بحالة من الإغماء.



وأضاف أن الطفلة لا تعاني من أي أمراض وليس لها تاريخ مرضي، وسبب وفاتها هو الطبيب البيطري.



ولفت إلى أن الوحدة الصحية الموجودة بالقرية التي يقطنون فيها، لا تقدم كل الخدمات سوى تطعيم الأطفال، وفي حالة وجود أي مريض يذهب لمستشفى بسيون، وغالبا ما تكون المستلزمات والأدوية غير متوفرة فيتم تحويل الحالة إلى مستشفى طنطا، وأحيانا يتم تحويل الحالة لمستشفى خاص للسبب السالف ذكره.



