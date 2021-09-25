أول تعليق من سامح شكري على سحب الثقة من الحكومة الليبية

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبدالمجيد دبيبة، قائلًا: "نركز على الاستحقاقات الخاصة بالتوافق في منتدى الحوار الوطني الليبي، وهناك توافق دولي في كل الاتصالات على تنفيذ الاستحقاقات".



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء، أن الدكتور محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد أدلى بتصريح وتوجيه باستمرار عمل الحكومة واضطلاع مجلس النواب بمسؤوليته، ووضع قانون الانتخاب البرلماني، بعدما وضع قانون الانتخاب الرئاسي حتى يتم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.



وتابع وزير الخارجية: "الأمر لا بد أن يأخذ مجراه وأن يتم تنفيذ الاستحقاقات التي توافق عليها الأشقاء في ليبيا".

