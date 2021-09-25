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الرئيس الجزائري: نسترجع هيبة الدولة على الصعيد الدبلوماسي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تسترجع "هيبتها الدولية"، على الصعيد الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن عددا من الدول الشقيقة لديها ثقة كبيرة في الجهود الجزائرية المبذولة لتسوية مشاكلها لاسيما القضية الفلسطينية والأزمة الليبية ومنطقة الساحل الأفريقي.

جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح لقاء الحكومة والمحافظين، اليوم بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت شعار :" تكريس دولة القانون وإرساء قوانين الحوكمة".

وأوضح الرئيس الجزائري: أن الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 27 نوفمبر سوف تكون أخر استحقاق دستوري بعد الانتخابات البرلمانية، مطالبا باليقظة التامة لمنع من ترشيح أصحاب رؤوس الأموال الفاسدة في هذه الانتخابات.

واستطرد تبون قائلًا: "إن 750 من أصحاب المال الفاسد كانوا يعتزمون الترشح في الانتخابات البرلمانية الماضية".
 
وفي سياق آخر، حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من المضاربة في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين لأنها ستعد بمثابة جريمة لا تغتفر ويعاقب عليها القانون. 

الجدير بالذكر، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صرف علاوة مالية خاصة بالبطالة، اعتبارا من موازنة العام القادم بهدف التكفل بالشباب حتى يجد فرصة العمل المناسبة له، جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح لقاء الحكومة والمحافظين، اليوم بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت شعار:" تكريس دولة القانون وإرساء قوانين الحوكمة".

وأوضح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: أن بلاده تشهد انطلاقة اقتصادية جديدة قائمة على المعرفة وليس الربحية فقط، وشدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أنه لم يعد من المقبول تأخير أو عرقلة عجلة الاستثمار، وذلك من أجل خلق فرص عمل و ثروة. 

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: أن بلاده تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج وليس الاستيراد، كما كان من قبل من خلال تشجيع الصادرات، لافتا إلى أن قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ في نهاية السنة الجارية 4,5 مليار دولار، وذلك "لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما".

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