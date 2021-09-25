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"زراعة جامعة السادات" تنجح في إنقاذ الليمون في البحيرة من "فطر التصمغ"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:55 م
محصول الليمون
محصول الليمون
داليا الحسين
نجح فريق الزراعة الحيوية بجامعة السادات، برئاسة الدكتور محمد فتحى سالم، فى إنقاذ أشجار الليمون بمركز بدر فى محافظة البحيرة، من مذبحة فطر التصمغ القاتل للأشجار.

وقال الدكتور محمد فتحى سالم، رئيس وحدة الزراعة الحيوية بجامعة السادات خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم مقدم برنامج "الجدعان" المذاع علي قناة "القاهرة والناس 2"، إن مساحة الأراضى تبلغ 180 فدان، من أشجار الليمون تم تسميدها لعشرات السنين بالأسمدة الكيماوية، بجانب استخدام المكافحة الكيماوية بإفراط شديد وباستخدام مواد بعضها محظوره، ما أصاب الأشجار بنيماتودا الموالح التي تحصنت ضد المبيدات الكيماوية بجانب تعفن الجذور وانتشار فطر التصمغ القاتل الذى يجفف الأشجار تماما حتى تذبل وتموت.

ولفت إلى أنه بمجرد الرش باستخدام مادة النوفاكية الحيوية التى تستخدم فى المكافحة، ثم استخدام السماد الحيوى، استعادة الأشجار حيويتها وبدأت فى الأزدهار من جديد، ليرتفع الإنتاج الى 20 طن بعدما كان لا يتعدى 7 طن للفدان.

الكلمات المفتاحية

محصول الليمون فطر التصمغ الزراعه اخبار مصر

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