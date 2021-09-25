Advertisements

صراع إنجليزي على كوتينيو في الميركاتو الشتوي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 10:59 م
كوتينيو
كوتينيو
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني مطلوب في أحد أندية الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صراع إنجليزي على كوتينيو في الميركاتو الشتوي
وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن آرسنال وتوتنهام الإنجليزيين سيحاول التعاقد مع كوتينيو في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة لن يمانع من رحيل نجمه البرازيلي في ظل عدم قدرته على حجز مكان أساسي في تشكيلة المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رحيل كوتينيو سيكون أمر جيد بالنسبة لبرشلونة في ظل المشاكل المالية التي يعاني منها.

الكلمات المفتاحية

كوتينيو برشلونة يطمح بضم صفقات برشلونة

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صراع إنجليزي على كوتينيو في الميركاتو الشتوي

منذ 34 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

منذ نصف ساعة

بالتفاصيل.. موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ ساعة

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

كلوب ينتقد أداء دفاع ليفربول أمام برينتفورد

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب تجاه موسيماني بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 25 يناير 2019

كوتينيو يرفض عرض توتنهام

راكيتيتش يحدد وجهته القادمة مع قرب رحيله عن برشلونة

صراع إنجليزي على نجم برشلونة

صراع إنجليزي شرس على نجم برشلونة

صفقة تبادلية كبرى بين برشلونة وتوتنهام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

09:01 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب تجاه موسيماني بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر

10:40 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

11:03 م

بالتفاصيل.. موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements