كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني مطلوب في أحد أندية الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





صراع إنجليزي على كوتينيو في الميركاتو الشتوي

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن آرسنال وتوتنهام الإنجليزيين سيحاول التعاقد مع كوتينيو في يناير المقبل.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة لن يمانع من رحيل نجمه البرازيلي في ظل عدم قدرته على حجز مكان أساسي في تشكيلة المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رحيل كوتينيو سيكون أمر جيد بالنسبة لبرشلونة في ظل المشاكل المالية التي يعاني منها.