Advertisements

"ضربها بشاكوش".. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها وحرق منزلهما بمنشأة القناطر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إيريني صفوت
باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها، واشعال النيران بالشقة، لاخفاء جريمته بمنشأة القناطر في الجيزة.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام بضىب زوجته بآلة حادة على رأسها (شاكوش)، وأشعل النيران في المنزل لإخفاء الجريمة، ما أسفر عن مصرع السيدة، وإصابة الزوج بحروق من الدرجة الثانية.

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، والاستعلام عن الحالة الصحية للزوج لسؤاله، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل بمنطقة منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتمت السيطرة على الحريق وعثر على جثة ربة منزل مصابة بالرأس نتيجة الاعتداء عليها بآلة حادة، كما تبين إصابة زوجها بالحريق.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن الزوج وراء قتل المجني عليها، وإشعال النيران بالمنزل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

محافظة الجيزة متنشأة القناطر اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

صراع إنجليزي على كوتينيو في الميركاتو الشتوي

منذ 34 دقيقة

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب تجاه موسيماني بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب ينتقد أداء دفاع ليفربول أمام برينتفورد

منذ ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

منذ نصف ساعة

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ ساعة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالتفاصيل.. موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بعد قتله لزوجته.. النيابة تصطحب "فرارجي" لمسرح الجريمة بالهرم

"قطع جثتها بالسيف".. استمرار حبس "فرارجي الهرم" بعد قتله لزوجته

بـ٤٠ طعنة.. القصة الكاملة لمقتل "إرادة"على يد زوجها الـ"فرارجي"

"خلافات أسرية"..التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها ودفنها بخزان بمنشأة القناطر

اعترافات صادمة للزوج في مقتل زوجته بمنشأة القناطر: "بفأس حفرت لدفنها بخزان صرف صحي"

"قتلها وبلغ أهلها أنها مختفية من 3 أيام".. مفاجآت في مقتل سيدة على يد زوجها بمنشأة القناطر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

09:01 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب تجاه موسيماني بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر

10:40 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

11:03 م

بالتفاصيل.. موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements