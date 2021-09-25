"ضربها بشاكوش".. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها وحرق منزلهما بمنشأة القناطر

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها، واشعال النيران بالشقة، لاخفاء جريمته بمنشأة القناطر في الجيزة.



وأوضحت التحقيقات الأولية، أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام بضىب زوجته بآلة حادة على رأسها (شاكوش)، وأشعل النيران في المنزل لإخفاء الجريمة، ما أسفر عن مصرع السيدة، وإصابة الزوج بحروق من الدرجة الثانية.



وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، والاستعلام عن الحالة الصحية للزوج لسؤاله، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل بمنطقة منشأة القناطر.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتمت السيطرة على الحريق وعثر على جثة ربة منزل مصابة بالرأس نتيجة الاعتداء عليها بآلة حادة، كما تبين إصابة زوجها بالحريق.



بإجراء التحريات الأولية تبين أن الزوج وراء قتل المجني عليها، وإشعال النيران بالمنزل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

