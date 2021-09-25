Advertisements

تفاصيل إلزام البلوجرز واليوتيوبرز بتقديم ملفاتهم الضريبية (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:02 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
كساب أحمد
قال محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن قرار فرض الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز ليس جديدا، وإنما هو مجرد تفعيل قوانين موجودة، ولكن البعض نتيجة عدم وعي أو الإهمال لا يلتزم بهذه الضريبة.

وتابع "كشك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: "مش جديد إحنا بنتكلم عن ناس عندها قلة وعي بالقوانين، وشريحة أكبر غير ملتزمة ونحن نعتبر أن كل من يعمل في موقع إلكتروني ولم يوفق أوضاعه الضريبية غير ملتزم، ومش عاوز أقول متهرب ضريبي"

وأضاف: "أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط تجاري أو غير تجاري، يحقق عوائد منه حتى لو جنيه فهو خاضع لضريبة الدخل، ولازم يفتح ملف ليه سواء قانون 91 لسنة 2005، أو القانون 152 لسنة 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قانون يسير وميسر ولا يحاسب باثر رجعي ".

ولفت إلى أن المخاطب من تلك الضرائب كل من يحقق دخلًا وليس محتوى، مستطردًا: "قولًا واحدًا كل من يستخدم الانترنت، أو المنصات المختلفة في تحقيق ربح، وليس اي محتوى لابد أن يكون ربح أو إيراد، حتى يكون خاضع.

وأشار إلى أن مشكلة التجارة الإلكترونية أزمة عالمية، ولا تنصب على مصر فقط، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم لا يقل عن 12 تريليونا، بينما في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري وهي نسبة مرعبة، مضيفًا أن مصلحة الضرائب.

الكلمات المفتاحية

ضرائب على البلوجرز بلوجرز اليوتيوبرز اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الخطيب تجاه موسيماني بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

بالتفاصيل.. موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ ساعة

صراع إنجليزي على كوتينيو في الميركاتو الشتوي

منذ 36 دقيقة

صلاح يُهدد عرش دروجبا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب ينتقد أداء دفاع ليفربول أمام برينتفورد

منذ ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير المالية: المصريون قادرون على إبهار العالم وتحويل التحديات لفرص تنموية واعدة

الضرائب: إحالة شركات إلى النيابة لممارستها التجارة الالكترونية دون تسجيل

وزير المالية: مستمرون فى حصر نوافذ التجارة الإلكترونية لرصد المتهربين ضريبيًا

الضرائب: إلزام البلوجرز واليوتيوبرز التسجيل بالقيمة المضافة عند بلوغ إيراداتهم 500 ألف جنيه

عاجل من "الضرائب" بخصوص اليوتيوبرز والبلوجرز (فيديو)

الضرائب تكشف حقيقة محاسبة "البلوجرز" على مكاسبهم من وسائل التواصل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

09:01 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

11:03 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب تجاه موسيماني بعد التأهل لربع نهائي كأس مصر

10:40 م

بالتفاصيل.. موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements