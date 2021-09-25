تفاصيل إلزام البلوجرز واليوتيوبرز بتقديم ملفاتهم الضريبية (فيديو)

قال محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن قرار فرض الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز ليس جديدا، وإنما هو مجرد تفعيل قوانين موجودة، ولكن البعض نتيجة عدم وعي أو الإهمال لا يلتزم بهذه الضريبة.



وتابع "كشك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: "مش جديد إحنا بنتكلم عن ناس عندها قلة وعي بالقوانين، وشريحة أكبر غير ملتزمة ونحن نعتبر أن كل من يعمل في موقع إلكتروني ولم يوفق أوضاعه الضريبية غير ملتزم، ومش عاوز أقول متهرب ضريبي"



وأضاف: "أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط تجاري أو غير تجاري، يحقق عوائد منه حتى لو جنيه فهو خاضع لضريبة الدخل، ولازم يفتح ملف ليه سواء قانون 91 لسنة 2005، أو القانون 152 لسنة 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قانون يسير وميسر ولا يحاسب باثر رجعي ".



ولفت إلى أن المخاطب من تلك الضرائب كل من يحقق دخلًا وليس محتوى، مستطردًا: "قولًا واحدًا كل من يستخدم الانترنت، أو المنصات المختلفة في تحقيق ربح، وليس اي محتوى لابد أن يكون ربح أو إيراد، حتى يكون خاضع.



وأشار إلى أن مشكلة التجارة الإلكترونية أزمة عالمية، ولا تنصب على مصر فقط، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم لا يقل عن 12 تريليونا، بينما في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري وهي نسبة مرعبة، مضيفًا أن مصلحة الضرائب.

