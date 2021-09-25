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عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي لربع نهائي الكأس

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
 قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على إنبي مساء اليوم السبت.

وفاز الأهلي مساء اليوم السبت على إنبي بهدف دون رد بهدف سجلة صلاح محسن في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية ليتأهل المارد الأحمر لربع نهائي كأس مصر.

ويستأنف الأهلي تدريباته عصر الاثنين المقبل على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة جيندارميري ناشونال بطل النيجر في ذهاب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

و تأهل الأهلي للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ليضرب موعدًا مع بيراميدز في هذا الدور بعدما تخطى الأخير عقبة سموحة أمس الجمعة 3-1.

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موسيماني بيراميدز بطولة الكأس الاهلي إنبي

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