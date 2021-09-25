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صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

السبت 25/سبتمبر/2021 - 11:30 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
علي خلاف
اقترب مهند لاشين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، من الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال الساعات المُقبلة.

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز
ودخل بيراميدز في مفاوضات مع طلائع الجيش من أجل الحصول على خدمات مهند لاشين بطلب من إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

حيث كشف مصدر مطلع، أن مسؤولي طلائع الجيش وافقوا على انتقال مهند لاشين إلى بيراميدز، بعد أن رفضه رحيله لـ الزمالك لتمسكهم بمبلغ معين مقابل الاستغناء عن اللاعب.

وتوج مهند لاشين مع نادي طلائع الجيش، ببطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

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