وزير التعليم العالي يكشف آخر تفاصيل تطعيم هيئة التدريس والطلاب في الجامعات



وقال "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه تم توفير 302 مركز تطعيم على مستوى الجامعات المصرية، فضلا عن توفير أماكن لتخزين اللقاحات، حيث تم الانتهاء من تطعيم 568 ألف شخص ما بين أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.





وأوضح أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 90% من المستهدف من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الإدارية بالجامعات، فضلا عن تطعيم 14% من المستهدفين من الطلاب، مؤكدا أنهم يعملون على الإسراع من وتيرة التطعيم للانتهاء من تطعيم نسبة كبيرة من الطلاب قبل نهاية شهر أكتوبر.





وعن الطلاب الذين سيرفضون الحصول على التطعيم، أوضح أنه سيكون مطلوبا من هؤلاء الطلاب إجراء مسحة كورونا كل أسبوع.



عقب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على إعلان اتحاد الجامعات عدم السماح لأي طالب بالدخول إلى الجامعة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، قائلا: "إحنا قد التحدي".