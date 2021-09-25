حسام بدراوي: مصر في حاجة لـ 2 مليون موظف فقط من أصل 7 بالحكومة (فيديو)

قال الدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان الأسبق، إن "الحوكمة تعني إدارة جيدة بكفاءة عالية بأفضل ناس وبأقل موظفين ويجب أن تكون رقمية".



وأضاف "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء السبت،: "لدينا أكثر من 2 مليون موظف بوزارة التربية والتعليم، منهم 600 ألف فقط مدرسين، والباقي إداريين، وبالطبع لدينا عدد أكبر من المطلوب، هناك تُخمة في الإداريين".



وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان الأسبق، أن "مصر لديها 7 مليون موظف ونحتاج لـ2 مليون فقط".

