حسين غاندي: أغنية "يا غزال" حققت 21 مليون مشاهدة على يوتيوب (فيديو)

قال الفنان حسين غاندي، إن أغنية "يا غزال" اشتهرت كثيرًا، وحققت 21 مليون مشاهدة على اليوتيوب، مشيرًا إلى أن هذه الأغنية قديمة، ولكنه قام بتحديثها من خلال توزيع وتلحين جديد.



وتابع "غاندي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه قام بإعداد أغنية "أز أز كابوريا" في فيلم "مهمة في فيلم قديم"، لافتَا إلى أنه لا يقدم أي إسفاف، ولكنه يقدم أغاني قديمة في شكل جديد.



وأضاف أنه قام بإعداد الكثير من الأغاني الحزينة بسبب إعجاب الكثيرين بهاذ النوع من الأغاني، معقبًأ:" إقبال الجمهور على الاستماع للأغاني الحزينة شجعني على تقديم المزيد من الأغاني من هذا النوع".

