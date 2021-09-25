رئيس هواوي يعلن عن إطلاق خدمة جديدة تعتمد على الحوسبة السحابية

أكد إريك شو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي، على أهمية مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي باعتباره من العواملالأساسية لتنفيذ مهمة هواوي التي تهدف إلى توفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.





وقال "شو": خلال فعاليات مؤتمر "هواوي كونكت 2021"، يعتمد التطور في المجال الرقمي على التكنولوجيا الرقمية. لذا، يجب علينامواصلة الابتكار وتحقيق القيمة من أجل تطوير التقنيات الرقمية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والشبكات والتي تعتبر منالتقنيات الأساسية لدفع عجلة التحول الرقمي".





كما تحدث "شو" عن التقدم الذي حققته هواوي على صعيد التقنيات الثلاث وعن جهود الشركة للحد من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلىأحدث التوجهات التي يشهدها القطاع التقني.





وقال "شو" أن شركة HUAWEI CLOUD المتخصصة في توفير الخدمات السحابية والتي تم إطلاقها قبل أربعة أعوام تمكنت من جمعأكثر من 2.3 مليون مطور و14000 شريك استشاري و6000 شريك تقني. وقدّمت الشركة ما يزيد عن 4500 خدمة من خلال منصةHUAWEI CLOUD Marketplace والتي أصبحت من المنصات الأساسية التي تعتمد عليها شركات الإنترنت والمؤسسات والحكوماتلتحقيق التحول الرقمي.









وأعلن "شو" في المؤتمر عن إطلاق أول خدمة موزعة تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل تحت اسم UCS - وهي خدمة شاملة توفرهاHUAWEI CLOUD بالاعتماد على الحوسبة السحابية. وتخطط هواوي لتوفير تجربة ملائمة للمؤسسات بالاعتماد على تطبيقات الحوسبةالسحابية غير المحدودة بالمناطق الجغرافية أو قيود الحوسبة السحابية أو حركة نقل البيانات من خلال خدمة UCS، مما يسهم في دفع عجلةالتحول الرقمي في جميع القطاعات.





وتشهد مجموعة الحلول المتكاملة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتلائم جميع السيناريوهات تطوراً كبيراً يتوافق مع التوقعات، حيثأصبح نظام MindSpore النظام الرئيسي للحوسبة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الصين. ويوفر نظام "أطلس 900" خدماتالحوسبة السحابية لأكثر من 300 مؤسسة والتدريب على العديد من النماذج بما فيها نماذج HUAWEI CLOUD Pangu التدريبيةالكبيرة. أما منصة HUAWEI CLOUD ModelArts فقد أتاحت تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسهولة كبيرة بفضل خدماتهاالمتكاملة والمخصصة لسيناريوهات محددة. وتهدف منصة ModelArts إلى تمكين المهندسين من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكلمستقل.





واستعرض "شو" في المؤتمر ابتكارات هواوي في مجال الشبكات، لا سيما وأن العديد من المؤسسات تتطلع إلى تحقيق نمو متسارع فيتعقيد الشبكات في ظل التحول الرقمي الذي تشهده، حيث تعمل هواوي على ابتكار حلول مخصصة للشبكات على المستوى العالميبالاعتماد على نظام شبكات القيادة الذاتية (ADN). وتتعاون الشركة مع العملاء في قطاعات المال والتعليم والرعاية الصحية على ابتكارالمزيد من التطبيقات ونشرها وبناء شبكات يمكنها القيام بعمليات التشغيل والصيانة والتحسين ذاتياً وبشكل آلي.





من جانبه تحدث زهانغ بينغ آن، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الحوسبة السحابية ورئيس "هواوي كونسيومر" لخدمات الحوسبة السحابيةعن المبادرات الاستراتيجية والخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقتها HUAWEI CLOUD في المؤتمر قائلاً: "العامل الأساسي لتحقيقالتحول الرقمي هو الاعتماد على الحوسبة السحابية". وأضاف زهانغ قائلاً: "تتعاون HUAWEI CLOUD مع العملاء والشركاء علىالبحث في آفاق التحول الرقمي واستكشاف جميع الإمكانات التي يمكن توظيفها كخدمات - مثل البنية التحتية كخدمة يمكن الوصول إليهاعلى المستوى العالمي والتكنولوجيا كخدمة لتحسين الابتكار والخبرة كخدمة لتحقيق لازدهار المشترك".





كما أعلن زهانغ عن إنشاء منطقتين جديدتين في المكسيك وأولانكاب بالصين وعن إطلاق 10 خدمات جديدة من خدمات HUAWEI CLOUD. كما أعلن عن إطلاق خدمة MacroVerse - والتي توفرها منصة HUAWEI CLOUD aPaaS - ومنصة OptVerse AI Solver التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وحلولHUAWEI CLOUD Stack 8.1 وخدمة SparkRTC - وهي خدمة توفر الصوتوالفيديو في الوقت الفعلي، ونظام Pangu - وهو نموذج كبير لجزيئات الدواء.